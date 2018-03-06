民進黨嘉義縣長初選餘波盪 張明達針對民調提4質疑

嘉義縣議長張明達對縣長民選（持麥克風者）提出四大質疑。（記者蔡宗勳攝）

2018-03-06 19:16

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕民進黨嘉義縣長初選今天早上公布民調結果，前農委會前副主委翁章梁勝出，但對手嘉義縣議會議長張明達對黨中央公佈的結果有疑慮，今天晚上6點半召開說明會，提出四大質疑，並請黨中央在爭議未釐清之前，不能在14日公佈提名人選。

上百位支持者從下午4點多開始湧入張明達位於番路鄉的服務處，呼籲張明達應要求黨中央針對這次初選諸多爭議說清楚講明白，競選總部因而在晚上6點半召開說明會。

張明達質疑為：

一：6日上午電話民調未公佈之前，選對會召集人林錫耀與對我多次通話，指因民調有爭議，提三項建議，一、暫不公佈，二、雙方同意依既定時程公佈，三、雙方如有一方不同意，今晚上重新做民調，為何民調公佈會如此反覆。事實上，我方現場觀察員的統計，民調是獲勝的，我合理懷疑對方民調落敗，才會搞鬼。

二：黨中央為何拖延民調結果公佈時間？事實上，我方現場觀察員的統計，民調是獲勝的，但陳明文委員卻在民調未公佈之前，就透過臉書發佈影射必勝訊息，我合理懷疑，莫非他明知翁陣營的民調落敗，已經對民調結果動了手腳。

三：對手與行政院長賴清德用於選戰的合照，我強烈懷疑是未經院長同意，移花接朩，用於選舉文宣卑劣的冒用手法。

四： 我方陣營支持者在民調進行中，接獲大量電腦語音干擾電話，有錄音存證，要求黨中央盡速徹查到底，公佈調查結果。

最終張明達說，所有疑點未查明之前，要求黨中央不能公佈提名。

說明會上鄉親一再喊「議長選到底」，但張明達強調應先理性追求真相，才不會落入陷阱。

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