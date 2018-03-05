南市長初選撕破臉？陳亭妃、黃偉哲陣營互控抺黑

2018-03-05 15:42

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選，參選人陳亭妃及黃偉哲陣營今天上演互控抺黑大戰，雙方你來我往，互揭對手陣營幹部散布抹黑言論、影片，雙方指名道姓，瀕臨撕破臉。

民進黨原預定5日至7日進行的初選民調，因今天抽中嘉義縣，台南市的民調得等到明天抽籤後才確定是明天還是後天進行民調。不過，陳亭妃、黃偉哲陣營今天「黨內互打」愈演愈烈，雙方互控抹黑。

今天上午，陳亭妃陣營召開記者會，以未指名道姓的方式，指控4日晚上，網路上有「毀妃計畫」三部曲，發現有11組假帳號，在短時間內，密集散播抹黑陳亭妃的影片。

隨後，黃偉哲陣營發言人邱莉莉表示，有人證物證顯示，真正遭到抹黑攻擊的受害者是黃偉哲，相關的事證將交由黨中央處理。黃偉哲面對抹黑攻擊的堅忍態度，都是為了初選後團結整合，希望陳亭妃陣營能夠自制。

邱莉莉並提供多張Line群組截圖，指控陳亭妃六甲後援會、東區後援會有幹部，連續在網路及Line群組，發布攻擊抹黑黃偉哲的不實言論。黃偉哲則強調，他不會抹黑攻擊別人。

陳亭妃陣營發言人蔡旺詮下午回應說，今天在記者會中，公開請對手停止抹黑，為求事態緩和並騰出緩衝空間，會中完全不指涉抹黑對象，期待風氣為之一轉，卻逕自對號入座。所謂「一根手指指別人、另四根指自己」。

蔡旺詮說，既然自行對號入座，那只有被迫跟進公布散播黑函影片的對象。他並點名擔任黃偉哲競選後援會擔任幹部的兩名議員，在黨中央禁止相互攻擊後，仍在網路散布言論、影片攻擊。

蔡旺詮強調，初選以來，陳亭妃秉持提政見，不噴口水的原則，即使對手多方挑釁，仍約束團隊不要淪為互相攻訐的一方，那是因為陳亭妃不想初選變質變調，希望最後能團結各方一起為黨的最終勝利而前進、努力，多方節制卻仍不可得，實在令人遺憾！