民進黨彰化和美、二林議員黨內初選 民調結果出爐

2018-03-03 12:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣和美區、二林區縣議員昨晚進行電話民調，今天公布民調結果，和美區提名賴清美、尤瑞春、王國忠；二林區提名洪騰明、蔡金蓮，其中，蔡金蓮獲女性保障出線！

民進黨彰化縣黨部主委黃振彥，今天上午公布民調結果，和美區共有4人登記，提名3人，委由1家民調公司進行民調，民調成績依序是賴清美、尤瑞春、王國忠、葉嘉旭。

黃振彥指出，二林區縣議員部分，共有洪騰明、謝武君、蔡金蓮、黃雪梨等4人登記，提名2人，其中必須有1席是女性，委託兩家民調公司進行電話民調，民調成績為洪騰明以0.475％領先謝武君0.232％，蔡金蓮0.16％領先黃雪梨0.13％，洪騰明、蔡金蓮出線。

賴清美、尤瑞春都是和美區現任縣議員，兩人民調雙雙領先，對此，賴清美表示，謝謝民眾支持，這是她問政的最大力量；尤瑞春指出，初選過關，年底大選仍要繼續努力。

王國忠曾任伸港鄉大同村長，這是第4度問鼎縣議員寶座，王國忠表示，先前3次參選縣議員，其中2次都以大約500多票差距成為「落選頭」，這次再度獲得民進黨提名，將全力以赴，為民進黨和美區再增加1個席次，期待鄉親給他服務的機會。

洪騰明是立委洪宗熠二林區服務處主任，對於民調勝出，他感謝鄉親支持，也謝謝對手承讓，這是他首次參選，年底大選將會盡最大的努力。

蔡金蓮是民進黨彰化縣黨代表，上次獲得徵召參選二林區縣議員失利，這次提早佈局，投入縣議員黨內初選；蔡金蓮表示，獲得黨內提名，首先要謝謝民眾支持，她會繼續努力，贏得年底選戰！