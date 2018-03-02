北農休市菜價跌挨批 陳景峻嗆農委會：這是不對的

2018-03-02 15:46

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北農產公司在農曆春節前後，連續在2月24日到26日、3月5日到7日休市3天導致菜價崩跌，農委會對此相當不滿北農休市決策。督導北農業務的台北市副市長陳景峻今日公開受訪時反嗆，農委會指責北市府這是不對的，有問題大家要共同解決，不能說排斥或逃避，而且這是去年7月北市市場處與供應商、產地共同決議休市的日期，農委會也事先知情。陳也提到，昨天開會決議延長拍賣時間，中秋節3天休市時間需重新檢討。

陳景峻今日下午出席台北燈節踩街遊行記者會時，媒體問到有關北農休市以致菜價暴跌一事，陳景峻表示，市場處有向他報告，休市在去年7月結合供應商、產地，以及農委會、經銷商在開會共同決議，事先已協調好。

陳景峻說，連他的故鄉事雲林鄉親也打電話問來關心，擔心後續如何處理，他回答說通通安排好了、所有產銷都事先通知。陳強調，此事（指休市）牽涉甚廣，如果蔬菜進來雖然有拍賣，卻無法供應怎麼辦，後續採購也沒辦法運輸，那要該怎麼處理等問題。

農委會昨日集結北農、北市市場處會商菜價暴跌，陳景峻指出，北農一天蔬菜到貨量有1600噸，3天就有4800噸，這對農民會是很大損失，因為蔬菜單日拍賣無法消化掉4800噸的量，農委會也知道這件事，昨天他上午11點參加完行政院會後，下午1點跟農委會開會時，農委會卻說沒辦法、只說能協調多一點新北市與桃園的冷藏庫，其他愛莫能助。

陳景峻高分貝反嗆，「那這樣子農委會要幹嘛？農委會指責北市府是不對的，有事大家要共同解決，我也不會排斥或閃避。」

最後陳景峻強調，他昨天也作了決議，3天休市的蔬菜供應量增加，因此不管怎樣，蔬菜從凌晨3點拍賣到7點，所以延長拍賣時間，所有進的貨都要拍賣完成，讓農民損失降到最低。另中秋節休市3天，他也下達指示，不同意連休3天要重新檢討。