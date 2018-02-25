辣妹進F-16機艙如李蒨蓉翻版！ 阿帕契參訪團如今...

李蒨蓉先前在臉書上PO照炫耀。（翻攝自網路）

2018-02-25 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕一名辣妹溜進空軍花蓮基地的F-16戰機座艙內嘟嘴拍照的畫面在網路上曝光，引發軒然大波，有人批評，這事件簡直就是藝人李蒨蓉阿帕契案的翻版，李蒨蓉3年前參觀阿帕契，在陸軍航空601旅拍照打卡，當時拍照的姿勢甚至引起模仿潮，不過，李蒨蓉事後受訪卻說：「有這麼嚴重嗎？」不知悔改態度惹怒網友，之後逐漸淡出演藝圈。

2015年阿帕契直升機打卡事件，讓李蒨蓉演藝事業一落千丈，只要一有李蒨蓉的消息或新聞，底下馬上就會有網友留言酸言言語，後來李蒨蓉又在隔年開車撞傷一名騎殘障機車的60歲古姓男騎士，被控過失傷害，審理期間雙方終於達成71萬元和解，台北地院二審判過失傷害罪判處拘役40天，但給予緩刑2年，全案定讞。

當初帶李蒨蓉貴婦團進入營區參觀的陸軍阿帕契攻擊直升機前飛行員、陸軍601旅攻擊第二作戰隊前副隊長勞乃成後來被停職兩年，期間也和妻子離婚，2017年停職時間到了以後，他無意再回到軍中。當時《周刊王》報導，勞乃成知道就算復職，也只能擔任文職，不能夠再飛，認為復職毫無意義，而且已經找到新工作。

勞的同袍透露，勞乃成外語能力強，休職期間考上導遊執照，專門負責地中海高檔郵輪團，團員多是高階層人士，他帶團幹練親切，在團員們中的評價頗高，勞也樂在其中，還多次帶著家人出遊。勞乃成離婚後，也交了一位知心女友，而且還有再婚的打算。

勞乃成的前妻、股市名人榮安邱的女兒邱雅靖在與勞乃成離婚後，閃嫁牙醫陳福樂，兩人都是各自有過一段婚姻再婚。

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