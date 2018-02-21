台商經營面臨困難 張小月：中國產能過剩、債務擴大

2018-02-21 17:09

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委張小月出席台商春節聯誼活動致詞時指提醒，中國大陸經濟發展已面臨產能過剩、債務擴大及金融風險等問題，台商在陸經營面臨挑戰和困難。而海基會董事長田弘茂也表示，美中兩國關係有惡化跡象，處理不慎可能導致政經衝突，連帶將傷害台商利益。

張小月強調，中國大陸經濟發展已進入「新常態」，並面臨產能過剩、債務擴大及金融風險等問題，穆迪與標準普爾等國際信評公司，已陸續調降中國大陸的信用評等。此外，中國大陸政策與法規趨於嚴格，一年多來查稅、防治污染各項措施，使得台商在陸的經營面臨多重挑戰和困難。

田弘茂則指出，為解決長期貿易逆差，美國政府已祭出「201條款」作為示警，同時宣布可能啟動「301條款」，對美國貿易逆差的主要來源國家採取制裁措施，針對中國大陸或將提出侵犯知識產權的鉅額賠償。屆時，若雙方因應不當，可能導致系統性的貿易對抗，其結果連帶將傷害台商利益，尤其是出口產業，千萬不可輕忽。

此外，田弘茂說，中共19大的換屆，無論中央或地方的領導班子，幾乎可謂是大洗牌，在政策上也有很大的改變，劇烈的變遷特別展現在環保、金融及勞工等經貿政策上，對台商經營環境的衝擊可謂相當強烈。

田弘茂表示，江蘇昆山有關部門去年12月24日發布「全面停產緊急通知」文件，後來雖宣布暫不實施，「但相信各位都知道政策方向已定，實施只是早晚的問題。」而上海、北京、莆田及珠海等地也紛紛發布環保新措施，呼籲台商應該及早因應。