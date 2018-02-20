台大認定管中閔論文非正式 北美台教協狠批「世界笑話」

認定管中閔論文無審查之必要，北美洲台灣人教授協會發聲明痛斥台大倫委會。（資料照）

2018-02-20 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長遴選爭議持續延燒中！當選人管中閔因獨董身分和涉嫌抄襲論文，當選正當性受到外界質疑。北美洲台灣人教授協會，今日再度發表聲明譴責台灣大學學術倫理委員會，稱台大倫委會對論文抄襲案所做的裁示是「世界級笑話」。

教授協會聲明指出，針對管中閔論文抄襲爭議，台大倫委會認定「非屬公開出版之論文，原無進一步探究外界所質疑系爭論文是否涉有抄襲之必要。」且在至今四次會議中重複相同論調，忽視教育部要求「實質審查」的意涵，批台大倫委會「態度傲慢」。

聲明中列舉台大倫委會第三次會議的論點並逐一反駁，包括倫委會首創以學術會議性質來規範著作權嚴謹程度的做法，屬於「世界級笑話」；以及該論文以十分確定的語氣論「本研究是文獻上首次採用...提供了不同於現有一般認知的實證結果 」等語，倫委會卻仍將其視為草稿。

此外，倫委會在第四次會議結尾，主張以此作為往後處理類似規範的要領，理由為「若對等學術會議深究不當引註行為，將為論文發表帶來寒蟬效應」，教授協會批評這種「和稀泥的觀念駭人聽聞」，還稱倫委會應該反過來嚴厲把關，對台灣學術界才是大功一件。

聲明中痛斥倫委會「淪為只為個人權位服務，執意護航，不講邏輯，指鹿為馬」，提到協會成員多任教於北美，屢見台灣一流大學畢業之學子在美深造時，因在報告中不當引用遭認定剽竊，進而退學，強調若是國內師長的身教都是如此，「能不慚愧？」