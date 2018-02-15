柯P化身財神爺慰勞清潔員、醫護 自虧1包親友價200

2018-02-15 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕今天是除夕，台北市長柯文哲特別化身財神爺，前往清潔隊、聯合醫院，致贈紅包給仍在值勤的「無名英雄」們，以及警衛、就醫病患等人。柯自嘲1包「親友價」200元！

《三立新聞》報導，現場拿到紅包的醫護人員，無不嘴角上揚笑呵呵，其中有人驚呼「我也有喔？」另人接著便說，「我也等很久了」，還彎腰、鞠躬致謝。

報導指出，不過，柯文哲似乎覺得包得金額不夠多，有點不好意思地說，「親友價200塊」。途中遇到外國人，發紅包給對方獲得一句「謝謝」，讓柯嚇得直呼，「哇！這會講中文，太可怕了」。