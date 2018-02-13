中科院升級騰雲機攻擊能力 向美洽談MQ-9關鍵技術

我國發展騰雲無人機，據傳中科院現正向美洽談MQ-9無人偵察機的關鍵技術，以符合空軍「偵察中隊」的需求。（資料照）

2018-02-13 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國軍事威脅，總統蔡英文日前宣告，由我國自主研製的「騰雲無人機」即將開始量產，未來空軍將以騰雲無人機為主體，成立「偵察中隊」單位，據傳中科院現正向美洽談MQ-9無人偵察機的關鍵技術，以符合空軍「偵察中隊」的需求。

《上報》報導，空軍對於騰雲機性能測試，一定要符合偵察中隊的戰備需要，強調要有對地攻擊的能量，不能只有作「半套」的構想，若未達要求，空軍將會暫緩建案程序。受到此影響，中科院除了持續研發偵搜、干擾型及攻擊等類型的無人機功能外，也向美國洽談MQ-9無人偵察機的關鍵技術。

由於中國無人機發展迅速，國防部官員坦言我方已落後，甚至遇到瓶頸，因此希望能夠透過向美採購包括偵蒐和攻擊型無人機，當中無人機指的是MQ-9無人偵察機的技術。

報導指出，中科院為加速完成騰雲無人機取得空對地武器系統的能量，已先捨棄掛載飛彈計劃，改由中科院飛彈火箭所的「萬戟小組」，研發雷射導引的2.75吋火箭彈，電子所配合雷射導引技術，該系統規劃在今年底進行陸上武器系統射擊驗證，若一切順利，將進行射擊測試，讓騰雲機具有基本的偵搜、干擾型與對地攻擊能力。

至於向美方洽談MQ-9無人偵察機的關鍵技術，如果美方同意出售關鍵的技術後，屆時再就技術移轉的部分，進行一步的磋商。

MQ-9無人機名為死神偵察機，為美國空軍所開發的無人機，具有長滯空時程、高海拔監視的能力，有別於前代機種原本是開發作為偵察用途但轉用於主動攻擊目標，MQ-9是第一款專門設計作為獵殺用途的無人機。