慶富案》涉詐貸63億 雄檢查出僅花2.5億造獵雷艦

檢方追查慶富利用建造獵雷艦詐貸63億多元，僅花2.5億元用於獵雷艦建造。圖為位在義大利的首艘獵雷艦船身。（資料照）

2018-02-12 18:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕慶富造船承造海軍獵雷艦涉嫌詐貸，詐得資金流向眾所矚目，高雄地檢署認定慶富董座陳慶男等人向聯貸銀行詐貸63億3966萬元，其中僅2億5680萬元實際用於獵雷艦建造，其餘資金用於集團週轉，以及中國投資的關係企業，估計有4億200萬元流向在中國的投資事業。

雄檢襄閱檢察官葛光輝拿出一塊圖板，指慶富集團於2015年1月27日，曾經匯款1256萬美元至AZ公司開設於澳門銀行帳戶；副董事長陳偉志也於同月29日，自該帳戶匯款856萬美元到美國的LM公司。

另有400萬美元是從AZ公司帳戶內，轉匯200萬美元到「中國城市投資公司」帳戶內，疑做為發放慶富投資中國福建省慶富光電學院，興建工程所需的工人薪資，剩下的200萬美元則匯至陳偉志另一家人頭公司QD公司內。

檢方並查出2016年5月間，慶富再向聯貸銀行團詐貸1655萬5000美元，匯往一家HS公司位於澳門的帳戶，HS公司又在同月底，把1140萬美元匯至AZ公司帳戶，最後又轉匯福建馬尾造船公司帳戶內，慶富財務槓桿採用「大水庫」方式，資金挪來挪去轉來轉去，詐貸得來資金變週轉金，匯到AZ公司的款項也與獵雷艦承造無關。