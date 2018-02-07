花蓮「統帥」震塌 北市議員王欣儀：執政黨不知會不會倒

國民黨台北市議員王欣儀7日凌晨在臉書語出驚人的表示：「『統帥』酒店倒，執政黨會不會倒不知道。」遭到網友罵翻。（資料照）

2018-02-07 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕昨深夜花蓮近海發生規模6.0強震，造成多棟建築倒塌，不過有議員借題發揮，竟在臉書稱，就算老天爺覺得「德不配位」，也該是去嚇總統，別嚇善良的老百姓，還表示「『統帥』酒店倒，執政黨會不會倒不知道」，遭網友罵翻急刪文。

國民黨台北市議員王欣儀7日凌晨2點30分左右在臉書PO文表示：「現在是怎樣？餘震不斷嚇死人。」她指稱就算老天爺覺得「德不配位」，也該是去嚇總統，別嚇善良的老百姓，甚至還語出驚人地說出：「『統帥』酒店倒，執政黨會不會倒不知道。」最後表示台灣人民是無辜的，希望老天爺千萬別拿可憐百姓的身家性命去陪葬。

此言論一出立即遭到網友一面倒砲轟，王欣儀緊急將貼文刪除，不過已經遭到網友備份下來，網友痛批：「說了都說了，做了就做了，道個歉說是自己不對就好了，刪留言只是讓人更看不起而已」、「德不配位，你才恬不知恥」、「年底妳自己先倒，要不然真是台北人的恥辱！」