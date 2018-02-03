李錫錕演講酸柯靠媽 「乾脆選柯媽媽當市長」

2018-02-03 15:31

〔記者蕭婷方／台北報導〕台大政治系教授李錫錕網路人氣高，被視為可能是爭取連任的台北市長柯文哲潛在競爭對手。李錫錕今為台北市青年商會發表演說討論「領袖魅力』，50分鐘演講頻酸北市長柯文哲，並認為柯人格有問題，出事後柯媽媽、柯爸爸、老婆都出來擋，「那請柯媽媽出來競選連任好了！」

年底的台北市長選舉，藍營呼聲最高的立委蔣萬安日前宣布不參舉，國民黨由誰征戰備受關注，外傳國民黨有意找高人氣網紅台大政治系教授李錫錕；雖然李日前表示「應不會代表藍營參選』，但也未明確表示不參選，被視為柯文哲潛在對手。

李錫錕演講時表示，他認為領袖最重要的就是負責、溝通能力與人格特質。

李錫錕表示，誰能當選北市長只有「天知道」，天即民意、代表人民的議會，今天台北市長柯文哲沒有經過檢驗，「他沒有一項及格」。

李也說，領袖的個人特質很重要，也要為國家社會負責，要是一整年都不做善事，怎麼能相信能當好市長。他並質疑，柯文哲有事情，父母、老婆都出來了，「有事柯媽媽出來，那請柯媽媽當市長好了，我相信柯媽媽會做得比柯文哲好。」

李也批判，柯文哲當選是代表「個人看個人』的時代，柯文哲了解群眾語言、以平易近人的語言與外界溝通，一般人會亂講話也會容忍柯文哲亂講話，因為它代表一般人。但李話鋒一轉說，3年前大家認為柯文哲代表公開、透明、個人的時代潮流，是白色力量，但事實上有誤解，從領袖的標準來看，柯文哲不符合領袖特質，只是因為他「可愛」而當市長。

李最後也評論白色力量，表示白色力量本來就應該選出一個人讓他掃蕩黑暗光明，但今天選出一個不亮的燈泡，「應該要換燈泡」。演講尾聲，李也說，「大家需要我做什麼，我都在，幫助各位是我快樂的來源。」