創世創辦人提總統路 柯P尷尬避答

「創世‧華山‧人安基金會策略聯盟」長期對植物人、弱勢長者、街友及清寒單親媽媽等提供協助與關心，台北市長柯文哲（右）25日由創辦人曹慶（左）陪同參訪安養院，並接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-01-25 11:21

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午出席「創世、華山、人安基金會關懷之旅」，替植物人、獨居長者等弱勢族群發聲，創世基金會創辦人曹慶致詞時，打趣提到不知道柯文哲會不會走上跟前幾任市長一樣的（總統）路。對此，柯文哲尷尬一會後，僅強調，今天重點不是這個。

曹慶上午致詞指出，創世基金會成立以來，柯文哲是第三位來訪的台北市長，前兩位分別是陳水扁與馬英九，後來都當了總統，不知道柯市長是不是走一樣的路。

柯文哲事後被媒體追問時，尷尬地說了幾聲「這個...這個...」後，回應，今天重點不是這個，重點是發票發放改成有電子發票後，造成基金會的收入少了很多，要想想怎麼處理。

媒體改問中廣董事長趙少康被拱參選台北市長一事。柯文哲回說，還是那句話，他只有辦法管自己，哪有辦法管別人的事，但他看趙少康做媒體也做得不錯。

至於另一位潛在競爭對手北市前副市長邱文祥。柯文哲也說，不要叫他去評論別人，因為評論自己有時候都很危險，還去評論別人。

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