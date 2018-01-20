「卡」春節加班機不得人心？ 民航局霸氣反酸中國…

民航局官員批評，中國如果真的體恤台商，就應該同意或指派其他中國民航業者申請春節增班，幫助為中國經濟成長做出最大貢獻的台商返鄉過年。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-01-20 16:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國撕毀3年前承諾，片面啟用M503北向等4條航路，昨天（19日）又訴諸「民族傳統節日」，指控我民航局尚未核准中國東方、廈門兩家民航業者春節加班機申請的做法「不得人心」。對此，民航局官員批評，中國如果真的體恤台商，就應該同意或指派其他中國民航業者申請增班，幫助為中國經濟成長做出最大貢獻的台商返鄉過年，否則，不過就是凸顯長年來「以民逼官」、「以商圍政」思維，把台商當成自己的政治砲彈，更不得台灣人心！

民航局官員指出，台商多年來在海外辛苦打拚，政府不可能不顧及他們返鄉心切的心情，但M503等4條航路尚未經過溝通確認，從飛安角度考量下，「能排除的風險就該排除」。中國昨天的指控，表面上訴諸旅客服務，但卻刻意忽略任何服務都該奠基於「安全」的基礎上，根本就是倒果為因。

尤其是W122與W123等2條航路，可能與我國馬祖、金門兩處終端管制空域發生干擾，民航局官員指出，一旦遭遇天候等特殊狀況時，雙方航管員如未能有事先即已協調、可供依循的作業準則，輕則加重航管負擔，重則釀成難以挽回的憾事，這也是我方3年前堅持、如今反覆要求中國，需與我方溝通技術面相關問題的根本原因。民航局的做法，不僅著眼台商，更顧及眾多中國與國際旅客。而中國拒不協商，反而給人「通知就是溝通」的惡劣印象，向國際社會凸顯中國任何承諾，都可隨時毀棄的蠻橫行徑。

民航局官員表示，年關將至，就如中國官員所言，這是「民俗傳統節日」，幫助台商返鄉過年，是雙方政府都該面對的人道思考，兩家中籍民航業者加班機申請，台灣會繼續審核；而中國現階段應立即指派，或同意其他中國業者申請增班。並儘速與台灣就M503等相關航路，展開技術面協商，如此，相關航路飛安疑慮才可迅速排除，兩家業者的加班機申請問題，也同時迎刃而解。