傳被柯P飆罵「想掐死她」 簡余晏被爆閃辭真正原因是...

周刊報導，其實早在去年台北燈節時，簡余晏因預算超支被柯文哲罵慘，已萌生辭意。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-17 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕觀傳局長簡余晏毅然決然的請辭，市府高層雖極力挽留，但都沒效果，周刊報導，其實早在去年台北燈節時，因預算超支被柯文哲罵慘，甚至傳出柯在會議中怒罵「想掐死簡余晏」，簡余晏當時就萌生退意，由於擔心重蹈燈節的覆轍，乾脆選在今年2月台北燈節前閃辭。

《周刊王》報導，2017台北燈節，柯文哲力邀總統蔡英文的文膽林錦昌、民進黨前媒創中心主任李厚慶等人加入策劃團隊，當時燈節由「集智館文化」承包，公司總監代表人是梁學渡，過去是林錦昌的部屬，因林錦昌特別拜託，他才會承包2017台北燈節。

2017台北燈節雖辦得風風光光，但事後北市府檢討發現，9天展期竟燒掉1.2億元，還讓廠商超支近2000萬，這點讓柯文哲很不滿意，認為林錦昌找梁學渡幫忙承包，結果還害別人虧錢，實在是很不好意思，柯文哲更認為是觀傳局預算控管不當，還傳出柯文哲在會議中怒嗆「想掐死觀傳局長簡余晏」。

但簡余晏自認委屈，和友人抱怨，廠商是柯文哲信任的人，整個計畫都是砸大錢買風光，她有什麼辦法。因去年燈節的虧損，導致今年招標困難，柯文哲數度在內部會議上責問簡余晏，更加深她的辭意，最後選在燈節前閃辭。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，簡余晏離職應該和燈節無關，當時柯文哲只是詢問她，沒有責怪的意思。林錦昌則說，2017年台北燈節是「集智館文化」主動投標爭取，和他無關，自己也對燈節虧損2000萬的事情不清楚。簡余晏與梁學渡至截稿前都未回應。