爭論提案順序 民進黨禮讓國民黨

立法院９日召開臨時會，審查勞基法修法。民進黨總召柯建銘與國民黨委員交換意見。（記者方賓照攝）

2018-01-09 23:41

〔記者曾韋禎／台北報導〕「勞動基準法部分條文修正草案」今日進入逐條討論。因民進黨團以搶先遞案化解國民黨團的案海攻勢，國民黨團質疑民進黨團玩弄議事技巧。民進黨團總召柯建銘最後以和為貴，同意先表決國民黨的1案後，再表決民進黨的提案。

民進黨團為防止國民黨團大量提案，形成表決大戰；自上週五傍晚起，徹夜排班在議場大門守候逾60小時，並於昨早搶先遞案。國民黨團則陸續提出2百餘案，盼能形成表決大戰。

不過民進黨團以委員會並未實質審查「勞基法部分條文修正草案」，而以全案保留送出委員會為由，認為各提案之間並無遠近之分，僅有送案先後之別。主張先處理民進黨團提出的再修正動議。

國民黨團今晚10時發難，質疑民進黨團的修正動議與行政院版草案一致，或用再修正動議取代修正動議，這是詐術、欺騙。

主持會議的立法院副院長蔡其昌表示，這是立法院處理議事的慣例，都依立法院議事規則處理，王金平院長時期也是如此。國民黨團過去也是這樣遞案。

不過國民黨團群起包圍發言台。蔡其昌只好宣布休息，讓兩黨進行溝通。柯建銘最後以和為貴，同意先表決國民黨的1案後，再表決民進黨的提案；國民黨團也重返議場繼續發言，且沒再包圍發言台。