批初選全民調「笑話」周錫瑋籲黨員投票、黨中央不買單

孫文學校8日召開「政黨不可免除黨員初選權」記者會，由總校長張亞中（中）主持，鄭清發（左起）、周錫瑋、蔡正元與林晉章等與會，反對國民黨以全民調決定縣市長候選人。（記者張嘉明攝）

2018-01-08 12:25

〔記者林良昇／台北報導〕因應今年底大選，國民黨初選機制採全民調決定縣市長候選人；有意參選新北市長的前台北縣長周錫瑋今批評，全民調包含黨員投票的說法是「笑話」，政黨應該重視黨員的地位，黨員投票讓黨員行使「認同權」，提振黨員的向心力，才能有助於勝選。

周錫瑋今與孫文學校總校長張亞中、前立委蔡正元等人共同召開記者會，呼籲國民黨黨中央採取黨員投票的方式決定今年底縣市長選舉候選人；張亞中表示，黨員是政黨的主人，對政黨候選人有最根本的權利與責任，如果連這種權利都沒有，就不能說是民主政黨，而是寡頭政黨。

張亞中表示，有人認為黨員初選會造成黨內分裂，但國民黨需要黨員的熱情參與，如果只由全民調產生候選人，等於剝奪黨員的權利與責任，容易造成黨員離心離德，而沒有「排綠」的全民調，等同放任不同理念的人可以發揮影響力，使國民黨的政黨理念被暗中異化。

蔡正元則說，國民黨過去曾辦黨員初選，如果因主政者貪圖方便，不舉辦黨員初選而用全民調決定人選，變得許多候選人都「軟綿綿」，只為了討好親綠選民，最後就像前總統馬英九一樣，對綠營很好，然後奉送江山，如果黨中央執意用全民調決定候選人，那黨中央的日子就可以倒數計時了。

周錫瑋表示，有人說全民調包括黨員投票，該說法是「笑話」，如果黨員不需表達意見只能接受，那怎麼會支持出線的候選人呢？

周錫瑋強調，4年前，在台北、新北、桃園和台中巿長選舉，國民黨過分迷信全民調，卻有10%泛藍選民拒絕投票導致慘敗，顯示全民調並沒有真正反映民意，國民黨應該記取教訓，搭建一個新平台，讓參選人充分表達政見、理念、專業和形象，讓人民真正的認識參選人，充分信任、進而支持他，才能為國民黨贏回民意。

國民黨組發會主委李哲華強調，吳敦義已在中常會上作過裁定，初選都採取全民調，依過去經驗來看，黨員初選產生的負面弊端，可能會造成分裂，讓民進黨有見縫插針的機會，「何必自找麻煩？」

李哲華表示，全民調裡也包含黨員意志的展現，本次大選的初選採全民調的方式不會改變，像之前彰化縣長提名就是很好的模式，團結、和諧產生黨的候選人。

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