拉法葉艦2020年換劍二飛彈 射程爆升10倍

中科院研製的海射型天劍二型飛彈，預計2020年起拉法艦將全面換裝。（資料照，記者羅添斌攝）

2018-01-08 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕中科院宣布研發成功天劍二型海射版防空飛彈，並已通過先期戰術測評（IOE）。據報導，拉法葉艦將從2020年起，全面換裝劍二飛彈，射程爆升10倍，飛彈數暴增4倍。

《風傳媒》報導，艦射型劍二飛彈垂直發射系統是由中科院自行研發成功，射程從目前配備海欉樹飛彈的6公里，大幅提升為劍二飛彈的60公里，且數量從現有4枚增加4倍到16枚，數秒內可連續接戰垂直發射，飛彈將由3D雷達、RSSC雷達導控，甚至可能加裝X波段3D雷達。

據報導，艦射型劍二飛彈「彈體縮小，採摺疊翼設計，但尾部加裝一段助推器，能提高飛彈初速；加上採向量推力控制系統，可讓飛彈推升後，迅速大角度轉向攻擊目標，配合主動雷達導引尋標器，將能快速並精準攔截在海上遭遇的空中攻擊目標」，將使康定級艦防空戰力倍增。

天劍二型飛彈一共有「空射型」、「陸射型」及「艦射型」，其中「空射型」、「陸射型」早已發展成熟並量產服役，但「艦射型」卡在發射技術及船體結構設計而延後，如今全部克關成功，劍二飛彈海陸空家族全員到齊。