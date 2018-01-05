4歲私幼生學費補助提高 藍營批：政策性買票

2018-01-05 13:09

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲日前於議會詢答時承諾，要將就讀私立幼兒園4歲幼兒補助，自每學期2543元提高至13660元。北市議會國民黨團今召開記者會指出，明年4歲補助雖增加，但政策倉促上路，2至3歲卻未有相關配套，質疑是為今年底的市長大選進行政策性買票。

北市議會國民黨團今上午召開「私幼學費補助應一次到位 要求補助延伸至二歲幼兒」記者會，王鴻薇、吳世正、闕枚莎、郭昭巖、王欣儀、汪志冰、厲耿桂芳、應曉薇出席。

現行北市2至5歲幼兒，僅有5歲有教育學費補助，4歲幼兒若就讀私立托兒所每學期則有2543元補助；為減輕家長負擔，自今年9月1日新學期起，凡家戶綜所稅率低於20％、幼兒與父母雙方都設籍並居住在北市1年以上的4歲幼兒，就讀私立幼兒園補助提升至13660元，估需1.98億元。

闕枚莎表示，據調查，有36％民眾認為教育補助政策能提高生育意願，台灣生育率世界倒數，補助政策應通盤思考，補助4歲卻未照顧2、3歲，批政策倉促上路。

吳世正指出，柯文哲承諾北市公共化（公幼、非營利）比例要提升至7成，但現行北市公共化與私幼比例約為4比6，質疑市府就是政策跳票。

吳更指出，各議員都要求市府應進行教育補助政策通盤檢討，市長卻於去年11月中倉促承諾、並於12月才向議會說明政策，預算也未循正常程序編列，缺乏通盤規劃，顯見是為選舉考量。

對此，教育局回應，目前補助方案仍規劃以4歲為主，現將繼續評估、研議3歲幼兒學費補助，並表示會尊重議會、循法定程序籌措財源。