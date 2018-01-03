中投移轉國有停審 黨產會將提抗告

黨產會強調，北高行是以案件有監委對黨產條例提釋憲而停止程序，根本不是邱大展所稱的北高行認為黨產條例有違憲之嫌，針對北高行裁定，黨產會將會提出抗告。（資料照，記者楊淳卉攝）

2018-01-03 22:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨行管會主委邱大展今召開記者會聲稱，台北高等行政法院認為不當黨產處理條例有違憲之虞，裁定停止中投及欣裕台移轉國有的訴訟程序；對此，黨產會強調，北高行是以本案有監委對黨產條例提釋憲而停止程序，根本不是邱大展所稱的北高行認為黨產條例有違憲之嫌，針對北高行裁定，將會提出抗告。

據了解，台北高等行政法院林惠瑜、張瑜鳳、林妙黛三位法官，於2017年12月19日以「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」經監察院提請釋憲為由，裁定停止訴訟程序。

台北高等行政法院裁定書內文載明，「本件於司法院大法官就政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例聲請釋憲案作成解釋公布前，停止訴訟程序」。

黨產會強烈質疑，北高行以申請釋憲為由，停止審理中投、欣裕台移轉國有的行政訴訟，該理由非常有疑義，若未來行政訴訟都有人提釋憲，那是否所有行政救濟案件都不用審了？

黨產會痛批，台北高等行政法院連基礎事實都錯，該裁定書中寫說「並經司法院大法官受理聲請依法審理中」，但事實上司法院只有收支而已，該釋憲案目前仍擱置中，尚未決議是否受理，北高行竟依此裁定停止訴訟。

「針對北高行裁定，本會不予苟同，會提起抗告！」黨產會指出，對於國民黨黨營事業的不當黨產，黨產會在2016年下了命移轉國有的處分，國民黨隨後抗拒提出行政訴訟，拖了一年後，北高行卻裁定該案要等大法官處理後再說。

黨產會提及，大法官處理案件沒有結案時間，可能會遙遙無期，命移轉國有就這樣被拖延下來，這種暫時狀態長久而言，都不利於國產的維護。

黨產會委員也強調，國民黨聲稱黨產條例有違憲之虞，事實上是國民黨臨訟花大錢請律師杜撰之詞，法務部事務司當年早已草擬「政黨不當取得財產條例」，法務部文件都背書保證絕對合法合憲。