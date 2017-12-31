捲土重來！洪仲丘舅舅宣布參選新北市議員

「洪舅」胡世和（右2）31日早上宣布以無黨籍身分參選新北市議員，挑戰新北市議員第2選區（新莊、五股、泰山、林口）市議員席次，不少民眾到場支持喊凍蒜。（記者陳心瑜攝）

2017-12-31 11:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕「洪舅」胡世和今天（31日）早上宣布以無黨籍身分參選新北市議員，挑戰新北市議員第2選區（新莊、五股、泰山、林口）的市議員席次，喊出「社企扶弱、經濟優先」，提出社會創業、成立新北青年局等主張。

胡世和的參選記者會請到台中后里前市議員高基讚主持，而同樣參選市議員的社運人士王奕凱也到場站台。

胡世和說，自己在洪仲丘事件之前未曾涉入政治，但洪案開始，發覺社會有眾多不公不義，號召25萬白衫軍將軍審制度送入歷史，也創立台灣國會透明化促進協會，促成國會頻道直播。

胡世和兩年前便曾宣布參選立委（新北巿第4選區新莊區75里立委），由於當時民進黨與第三勢力整合，胡世和民調未能贏過現任綠委吳秉叡，事隔兩年，胡世和再戰市議員席次，吳秉叡現則積極為參選新北市長做準備。

由於新北市議員第2選區將有多1席的空間，各方積極爭取，除了以無黨籍宣布參選的胡世和，另有民進黨立委林淑芬的助理簡妙娟、因賄選遭解職的前議員張晉婷，還有新莊區里長聯誼會長之子施嘉榮、前五股鄉長張當木、前台北縣議員葉正森的助理張忠偉、前五股代表會主席周金龍以及地方人士林一郎，皆表示參選意願。