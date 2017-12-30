美學者三面向分析 台灣可維持實質獨立

美國學者羅伊在最新發表的文章中指出，從政治、經濟、或戰略角度看，台灣降服於北京的觀點都站不住腳。圖為總統蔡英文昨舉行年終記者會。（記者劉信德攝）

2017-12-30 08:23

〔駐美特派員曹郁芬／華府29日報導〕美國學者羅伊（Denny Roy）在最新發表的文章中指出，雖然中國的經濟影響力和軍事實力都在增加，但從政治、經濟、或戰略角度看，台灣最終不免降服於北京的觀點都站不住腳。

羅伊在這篇24日的文章中分析，台灣人民如果決心維持自己的自治，中國以非志願手段強迫台灣統一的能力仍是高度不確定的。他說，在中國國家主席習近平掌控下崛起的中國更堅持要解決區域內的爭端了，對中國而言，沒有比台灣主權問題更重要的了。許多分析家似乎認為，台灣要維持實質獨立的現狀，一個自治的台灣愈來愈困難。

羅伊從三個面向分析：一是北京、台北與華府的決心；二是中國以經濟影響力形塑台灣的兩岸政策的能力；三是中國以軍事手段讓台灣屈服的可能性。他的結論是台灣雖面臨挑戰，但不必然悲觀。台灣島上的人民在可見的未來仍有奮力一搏的機會維持實質獨立。

羅伊指出，台灣關係法並未保證台灣在遭遇中國軍事攻擊時，美國一定介入，但保證會繼續提供台灣武器和訓練以維持足夠的自我防禦能力。這種模糊的政策當初主要是為掃除美中發展建設性關係的路障。八一七公報甚至承諾對台軍售的實量都會下降。

但多年下來，美國維持住了對台軍售的政策，歐巴馬和川普政府都無例外。軍售也被視為美國政府支持台灣選擇自己的兩岸關係的政治象徵。有報導指出，美國將派遣海軍陸戰隊駐守新的美國在台協會辦公大樓，這是重要發展，陸戰隊的進駐將使AIT更像典型的美國大使館，而北京對「外國駐軍」一向十分敏感。

他說，華府的決策者仍有三個強大理由防止中國強奪台灣。一是讓侵略性的獨裁者威脅自由人民挑動了美國價值，雖不能保證美國的軍事介入，但美國國內要求干預的呼聲一定很大。第二是台灣佔有重要的地緣政治位置，是中國海軍要在第一島鏈外行動的天然障礙。台灣落入中國之手對美日都會是重大戰略挑戰。

最後，他表示，美國若在台灣被侵略時拒絕防禦台灣，會讓亞洲各國懷疑美國的信用。防禦台灣是否符合美國利益總是會依情勢而定，但只要美國繼續在亞太推動民主、有意維持戰略領導角色，而且中國的某些行動從根上上挑戰美國，那美國介入台海危機的理由就依然堅實。