陳建仁：政府將拓展海外正體華文市場

2017-12-26 12:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日上午接見「日本東京、大阪、橫濱三僑校回國參訪團」，除感謝日本僑校傳承正體華文教育及台灣多元文化的辛勞與貢獻，並強調政府將扮演導引的角色，將臺灣華文教學品牌行銷全世界。

陳建仁致詞時表示，透過很好的教育，可以使人在獲取知識機會的立足點上平等，同時也可以創造階層流動的可能性。因此，從古至今，教育是個人、家庭、社會、乃至於國家興盛的根基，國內國民教育的發展如此，移居海外的國人，更需要足夠的資源，才能延續母國的教育與文化。

陳建仁指出，日本三僑校歷史非常悠久，其中橫濱中華學院創校120年、東京中華學校88年，最年輕的大阪中華學校也有77年。三僑校從草創期的蓽路藍縷到如今的辦學豐富，必須歸功於僑界對於僑校自發性的奉獻，而歷任校長、理監事會以及全校師生的辛勤耕耘更是功不可沒，他代表政府及總統向訪賓們表達最誠摯的感謝，感謝他們在傳承正體華文教育及台灣多元文化的辛勞與貢獻。

陳建仁提到，僑教是僑務之本，日本三僑校最大特色是以正體字教學，並在教學中融入台灣多元文化，因此，三僑校不僅是台灣僑教推廣的重要據點，更是多元文化的輻射點。而且，三僑校是海外最具指標性的僑校，不僅設備完善、教學進步、更兼具優良傳統及輝煌校譽，近幾年來日本及外國學生人數逐年攀升，辦學方式值得其他地區僑校借鏡。

談到政府僑務工作，陳建仁表示，僑教一向是最重要的一環，尤其日本三僑校更是僑委會及相關部會所關注的僑教工作重點。他並認為，海外僑教不僅是文化扎根與傳承的工作，更是整體僑務的重要一環，需要各界持續的努力和關注，海外僑校一直與政府保持非常密切的夥伴關係，我們會繼續一起努力，也期望三僑校更上一層樓，成為全世界僑校的典範。

陳建仁說，過去這幾年，全球學習華語文的人口變多，許多國家把華語文納入第二外語，而世界上6,000餘種語言中的50%以上是瀕危語言，正體華文卻傳揚數千年迄今，不但是台灣的寶貴資產，也展現出我國深厚的文化底蘊，政府未來將更進一步深耕海外僑教體系，拓展海外正體華文市場，也有信心以自由民主及人權的教學理念，及具有台灣多元特色的傳統文化，來扮演導引的角色，將台灣華文教學品牌行銷全世界。