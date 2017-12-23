全球海洋會議 我國突破中國封鎖首度獲邀參與！

官員指出，我國今年10月突破中國封鎖，成功參與國際海洋會議。（圖片擷取自「 European Commission 」的YouTube）

2017-12-23 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕突破中國封鎖再獲成果！關注全球海洋問題的「我們的海洋（Our Ocean）」國際會議，主辦單位歐盟今年首度邀請我方參加。

根據《蘋果日報》報導，有政府官員指出，連續舉辦4年的「我們的海洋」國際會議，今年10月中在馬爾他進行，主辦方邀請中華民國對外漁業合作發展協會與會（OFDC）參加，並由兼任OFDC董事長的農委會副主委黃金城，以及兼任OFDC常務董事的漁業署副署長黃鴻燕兩人出席。

報導中提到，主辦方事前作業低調，加上以邀請的是台灣非政府組織（NGO）為由，讓中國與會代表措手不及。

在會議中，台灣也立下兩項承諾，為支持最新漁業法令實施，以加強管理台灣遠洋漁業，共同打擊非法漁業活動，並宣布支持為期五年、預算6476萬歐元（約台幣23.2億）的強化管理實施計畫。

另一項承諾，是將支持為期四年、預算1420萬歐元（約台幣5.1億）的研究計畫，包含研究人造珊瑚礁作為適切海洋棲地，以及清理澎湖群島周邊廢棄漁業設施與海洋廢棄物等。兩項承諾皆列入大會會議紀錄。