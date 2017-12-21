中廣案聽證 國民黨批黨產會身兼警察、檢察官、法官

不當黨產處理委員會舉行「中廣是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」聽證會，國民黨行管會主委邱大展批黨產會「又是警察、又是檢察官、又是法官？」（記者王藝菘攝）

2017-12-21 10:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今召開中廣案聽證會，認定中廣是否為國民黨附隨組織。不過聽證會開始，國民黨即爭執程序問題，指黨產會與中廣、國民黨陳述時間不對等。國民黨行管會主委邱大展更批黨產會，哪個行政機關有絕對權力，「又是警察、又是檢察官、又是法官？」

邱大展提出程序問題，指控黨產會限制利害關係人只能發言10分鐘，超過時間的發言卻不列入記錄，然而黨產會卻能報告20分鐘，並不對等，「你們要幾分鐘就幾分鐘，這算什麼？」

本案利害關係人中廣股東、悅悅股份公司委任律師葉慶元則說，利害關係人只有5分鐘發言時間，然而中廣有4個子公司，投資權益受到很大剝奪，對於受到嚴重影響利害關係人，發言時間應要10分鐘才公平。黨產會報告時間也應縮減至10分鐘，超過部分以書面補陳，才算公平。

葉慶元也爭執，黨產會曾對中廣案相關財產進行預備聽證會，因此今天的聽證會，應該對本案爭點進行收斂，然而黨產會並未處理，在法律程序上不妥當。

對此，黨產會副主委施錦芳回應，聽證程序是依相關人員出席人數安排，今利害關係人人數很多，請邱見諒。

她也解釋，過去辦理預備聽證會，是要了解中廣財產狀況，在預備聽證做完整調查後，若黨產會要進行移轉或其他處分，必須舉行正式的聽證程序。再認定中廣是否為國民黨附隨組織之前，為了中廣財產召開聽證會沒絕對必要。

黨產會委員李晏榕說，聽證程序是行政調查的一環，黨產會作為行政機關，與國民黨和中廣並非對立；黨產會業務調查報告中，也非完全是對當事人中廣及利害關係人不利的內容，報告呈現內容是客觀事實；如何切合爭點進行詮釋，大家都能有不同解讀，讓各方並陳則是此次聽證會的重點。

不當黨產處理委員會舉行「中廣是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」聽證會，會中由不當黨產處理委員會副主委施錦芳主持。（記者王藝菘攝