台南市政年終發表會 黃偉哲大陣仗與會

立委黃偉哲參加市政年終成果發表會，由競選團隊重要成員郭國文、邱莉莉等人陪同出席。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-20 13:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前台南市長賴清德接任行政院長後，今天台南市政府舉行年終成果發表會，首度由代理市長李孟諺主持，各局處首長及市政顧問參加。立法委員黃偉哲在前市政顧問黃先柱、前勞動部政務次長郭國文、台南市議會民進黨議員郭清華、陳金鐘、劉正昌、邱莉莉陪同下到場致意，「陣仗龐大」引人側目。

競選總部發言人邱莉莉表示，市長參選人黃偉哲對國政的深入及其認真的態度從他連續17個會期都得到國會評鑑第一名就知道，也証明他並沒有為了市長初選行程而怠忽立委職責，今天到市府致意，是對賴清德院長過去所領導的團隊致意，對於2018未來台南全力衝刺的市政說明給于肯定。

黃偉哲表示，賴清德院長於台南合併升格後的城市發展奠定了良好基礎，從鼓勵生育、幼兒及長輩的社會福利照顧，到城市觀光環境改造、活躍社區營造、五大文化園區、大眾運輸系統連結與普及、治水績效、低碳城市緑能重鎮、台南會展中心興建以及各項重大公共建設和前瞻基楚建設推動台積電三奈米落腳南科、治安績效等，都是有目共睹的政績，未來的接棒推動他也已胸有成竹。

黃偉哲強調，賴清德院長所帶領的團隊，在財政困難中有效率整合資源執行各項政策，更難得的是猶能在地方政治上秉持清廉執政，獲得市民好評，相信李孟諺市長未來一年能延續做好賴清德院長的路線。

黃偉哲表示，幸福台南全力衝刺，不只在2018，他有信心如果在民進黨內初選出缐，他不僅可清廉傳承、更能融合對國政的了解，將中央資源挹注在地方治理上，延續賴院長在市長任內的施政理念，及其團隊所累積打造的基礎，再創台南歷史榮光。