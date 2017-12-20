新黨青年軍遭搜索拘提 孫文學校聲援嗆批

2017-12-20 12:09

〔記者施曉光／台北報導〕新黨青年軍四名成員昨遭檢調以違反國家安全法搜索並拘提偵訊，「孫文學校」今日召開「肅殺青年，台灣豈有未來？」記者會聲援，「孫文學校」總校長張亞中表示，此事已讓兩岸關係從先前的冷和、冷對抗，正式進入冷肅殺，充滿高度不安，而且民進黨把台灣分成「自己人」與「敵人」。

張亞中表示，民進黨一方面在搞「文化台獨」，還希望在政治上加深擴大兩岸的敵意，如此才有助推動分離主義，因此把中國塑造成一定會打壓台灣的敵人，以有助深化綠營基本盤，當初國安法修法時大家以為只是針對一些退役將領到中國的言行，如今證明也包括對付一些台灣年輕人，要讓這些人成為中國同路人。

張亞中指出，民進黨執政後不起訴那些闖入行政院、立法院砸東西的太陽花學運成員，新黨的年輕人不是「自己人」就下重手，請問台灣未來還有什麼希望？他說，這件事情傷害台灣民主，讓兩岸關係雪上加霜，還製造台灣社會的分歧，把與民進黨意見不同的人都變成了敵人。

孫文學校決策委員、前國民黨政策會執行長蔡正元表示，此事根本就是「小案大辦、小事大做」的司法迫害案件，檢方宣稱與周泓旭共諜案有關，但周案一審只判一年二個月，扣除羈押期間，主犯者只剩下三個月可關，檢方卻拘提搜索王炳忠這幾個年輕人，非常「搞笑」，而且只是營造打擊反對黨的恐怖氣氛，他並推測可能是營造農曆年前起訴前總統馬英九的氛圍。

他奉勸司法人員要保護自己，不要替政治權力服務，因為有天也會被政治權力傷害，「凡事留餘地，以求保自身」，這是他對司法人員的勸告。

名嘴張友驊則表示，這件事情讓他想到蔡政府還要推動保防法、資安法、國家機密保護法等立法或修法，都在箝制人民自由，過去鄭南榕要求百分百的言論自由，民進黨做到了嗎？因此民進黨應該改名為「台灣對步黨」，他並揚言，這個案子如果未來辦不出來，政府應該向王炳忠等人道歉，而且大家不排除要走上街頭。