國台辦批台灣打壓王炳忠 王丹笑「根本在自婊」

中國譴責台灣當局「肆意打壓迫害主張兩岸和平統一的力量和人士」，王丹諷刺地說：「根本是在自婊吧？」（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-12-20 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕新黨發言人王炳忠等人因涉嫌違反國安法，被檢調搜索住處、帶回約談，引起各界討論。民運人士王丹認為，清查台灣內部的中共代理人，是保衛台灣民主必須要做的事情；而針對中國譴責台灣當局「肆意打壓迫害主張兩岸和平統一的力量和人士」，王丹則諷刺地說：「根本是在自婊吧？」

王丹昨晚在臉書表示，從美國到澳洲，現在有很多西方國家對於中共的滲透都已經開始提高警覺，並且付諸行動、加以防範。王丹強調，台灣作為中共滲透的重點對象，更不該掉以輕心，「清查台灣內部的中共代理人」，是保衛台灣民主必須要做的事，同時也是愛護這片土地必須要做的事。

而中國國台辦發言人安峰山昨晚宣稱：「台灣當局對台獨分裂分子袒護和縱容，並採取各種手段對主張兩岸和平統一的力量和人士肆意打壓和迫害，我們對此予以嚴正譴責。」王丹則諷刺地說：「國台辦講這番話，根本就是在自婊吧？」

許多網友也在王丹的貼文底下紛紛開玩笑地說：「中國關心臺灣的人權。」、「中國當局協助證實內奸身份。」、「中國政府也會譴責『迫害』啊？這世界真是反了...」