砲轟桃市府拆違建怠惰害命 藍喊：一定要有人下台

2017-12-16 12:33

［記者謝武雄／桃園報導］蘆竹區矽卡公司鐵皮違建倉庫燒死6名移工，又燒出違建管理問題；國民黨桃園市黨部今天以新聞稿抨擊桃園市政府不作為，導致悲劇發生，且升格至今3年，桃園市違建拆除與六都相較，僅105年556件小贏台南市的521件，其餘皆「敬陪末座」，更誇張的是今年1到10月拆除414件，與新北市2萬3325件相較，桃園僅新北市1.77％，實在是對不起桃園市民。

建築管理處長王振鴻說，目前拆除違建以民眾進出頻繁的營業場所、大型農地工廠、倉儲等為主，因面積動輒千坪，不僅可嚇阻業者，也是對市民負責任的做法，不會讓外界有「只敢拍蒼蠅、不敢打老虎」的聯想，本月拆除的大園區五青路個案，拆除面積達1公頃就是最好的例子，如果換算成一般案件，桃園市1到10月拆除數量至少也有2、3千件，另為強化拆除能量，明年度拆除預算將從今年的1500萬元增至2000萬元，增加33％預算。

國民黨桃市黨部副主委兼發言人、市議員魯明哲指出，3年前新屋保齡球館大火，造成6名消防人員罹難，當時桃園市長鄭文燦就宣布要針對大型違建採鐵腕手段，但至今快3年，拆除數量卻是「每況愈下」，今年1到10月查報件數5160件，只拆除414件，拆除率只有8％，如今矽卡公司火災，一定要有人為此負責下台，否則對218萬桃園市民無法交代，未來會透過議會黨團持續追究相關人員責任。

「簡直是草菅人命」！魯明哲痛批說，鄭文燦每天行程滿滿，卻放任建管單位不作為，矽卡公司鐵皮屋違建甚至連查報的動作都沒有，這種因循苟且的心態，也直接或間接造成如此慘重的傷亡。市府行政怠惰難辭其咎。