高虹安悄復出與藍營餐敘！支持者電子看板秀逗慘遭打碼

新竹市長高虹安停職中，支持者花錢在市中心做電子廣告看板，其中高虹安站C位位置秀逗，臉部遭打碼，引發網友熱議。（照取自網友臉書）

2024/09/27 17:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費一審被台北地院判7年4個月，並從7月26日起停職，截至今天已整整停職2個月；而一群住關埔地區的高虹安支持者在高被停職中就主動集資在竹市中央路市區買電子廣告看板，表達對高虹安的支持。不過，有網友今發現這電子廣告看板除因雨勢太大頻繁當機秀逗外，今天更出現高虹安站C位的照片竟主動打碼，且打碼模糊位置就是高的臉部照片，讓網友諷「挺貪污廣告已免費升級成有碼版，且恰巧打在C位臉上」，引發網友議論。

高虹安停職後幾乎神隱未出現在公共場合，不過，上週就傳出高虹安出席多個社區的中秋聯歡晚會摸彩活動場合，除上台說話及頒獎，也在台上與市民互動，有支持者發現高虹安的臉型稍嫌圓潤，精神狀況還不錯。

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據了解，高虹安停職這2個月依然住新竹，除針對貪污案提出上訴外，也對誣告案一審被判刑10個月已提出上訴，兩起官司雙雙向高院提出上訴，其中貪污案最快可能年底才會在高院再次開庭。與高虹安相熟的友人也表示，高虹安近期已拜訪不少法律人士諮詢相關意見，且可能會更換律師繼續爭取清白。

不過，也有近高人士提到，高虹安仍對市政工作多所關注，且據傳已與藍營黨團多名議員私下碰面聚餐吃飯，並針對市政工作交流及交換意見，營造「藍白合」共治新竹市氛圍，且席間的吃飯氣氛融洽，更破除藍營可能藉此逼宮要求高虹安辭職的流言。不少藍營議員稱根本沒有逼高虹安辭職的選項，會支持高虹安上訴高院，並在二審繼續爭取清白。

據傳高虹安已與藍營議員私下聚餐碰面並交流市政工作，破除外界稱藍營想逼宮要她辭職的流言。（資料照）

已停職2個月的新竹市長高虹安在中秋節期間出席多個社區的中秋聯歡活動被解讀復出。（照片取自竹市社區臉書粉專）

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