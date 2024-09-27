石破茂將成新任首相 專家分析會加強台日關係

日本自民黨前幹事長石破茂今天當選自民黨總裁（黨主席），預計將成為新任日本首相。學者陳文甲分析，石破茂在尋求與中國關係穩定的同時，仍會謹慎加強與台灣的關係，並穩步推進科技創新、供應鏈安全等領域經濟合作。圖為石破茂8月曾來台與總統賴清德會面情形。（中央社）

2024/09/27 17:31

〔中央社〕日本自民黨前幹事長石破茂今天當選自民黨總裁（黨主席），預計將成為新任日本首相。學者陳文甲分析，石破茂在尋求與中國關係穩定的同時，仍會謹慎加強與台灣的關係，並穩步推進科技創新、供應鏈安全等領域經濟合作。

自民黨總裁選舉今天在東京都投開票，由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁預計將在10月1日舉行的國會首相指名選舉被指名為新任首相。

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台灣日本研究院理事長、政治大學國際事務學院教授李世暉告訴中央社記者，石破茂擔任首相之後，優先處理的仍是經濟問題，因為經濟問題是現任首相岸田文雄支持度持續低迷最主要原因，而在處理經濟問題的同時，仍要觀察美國總統大選結果，並與新任美國總統確立美日安保要如何因應中國挑戰。

李世暉說明，台灣海峽被視為美日戰略利益所在，未來台日關係不會後退，但能否出現進一步進展，可以觀察石破茂在日本眾議院新會期進行「所信表明演說」（類似施政方針報告），是否有提及台海、東亞區域安全概念，若有提到的話可以樂觀看待，而台灣的國安團隊也應要積極建立與石破茂團隊的對話和交流平台。

國策研究院資深顧問陳文甲表示，石破茂就任首相後，台日關係預計將穩定發展，對台政策將可能更加謹慎，因為石破茂長期主張強化日本的國防與自主外交，並認為日本應該在區域中扮演更積極的角色，然而由於他對中國問題的務實立場，石破茂將可能會尋求在維持與中國穩定關係的同時，謹慎加強與台灣的關係。

李世暉指出，台灣議題在日本內閣的政策優先順位，除了安倍晉三擔任首相期間以外，過往都不在日本內閣的政策優先順位上，所以台灣勢必也要找出可以加強台日關係政策議題，與日本加強合作，石破茂重視經濟議題，而岸田文雄過去提出「經濟安全保障」概念，預料石破茂也會延續，台灣可針對科技等領域和日本進一步合作。

陳文甲指出，台日經濟合作應能穩步推進，特別是在供應鏈安全、科技創新等領域，因為石破茂重視經濟實力作為國家安全基礎，因此台日經濟聯繫的深化將是重要關注點之一。

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