綠智庫最新民調：蔡英文滿意度29％ 40％民眾支持修勞基法

綠營智庫「新台灣國策智庫」發布最新民調，民眾對總統蔡英文的滿意度為28.8%。（資料圖，記者黃耀徵攝）

2017-12-15 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕綠營智庫「新台灣國策智庫」今（15）日發布最新民調，民眾對總統蔡英文的滿意度為28.8%，行政院長賴清德則為40.3%。而針對勞基法修正案，有40.8％民眾支持、33.3%不支持。而有40.7%民眾認為民進黨較偏向資方，而有21.1%認為是偏向勞方。

據《蘋果》報導，新台灣國策智庫針對六都（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）民眾進行滿意度調查，民調指出，有45.5%民眾對蔡英文感到不滿意，28.8%表示滿意。而行政院長賴清德的滿意度為40.3%，不滿意為33%。

另外，六都首長中滿意度最高為桃園市長鄭文燦，高達75.9%，不滿意度為25.7%。接著依序為高雄市長陳菊（滿意度66.2%、不滿意度25.7%）、台中市長林佳龍（滿意度56.1%、不滿意度30.3%））、台北市長柯文哲（滿意度51%、不滿意度36.4%）、新北市長朱立倫（滿意度49.9%、不滿意度33.6%）、台南市長李孟諺（滿意度25.8%、不滿意度20.4%）。

而針對勞基法修正案，有40.8％民眾表示支持、33.3%％不支持。另外，有40.7%民眾認為民進黨較為偏向資方，21.1%認為是偏向勞方。

七合一選戰逐漸逼近，民調顯示有19.6%民眾會投票給民進黨候選人，10.7%投給國民黨，多達61.5%的民眾無明確意見。

報導指出，此次民調委由趨勢民意調查公司進行，以電話民調採分層比例隨機抽樣20歲以上民眾，調查時間是在本月8日到13日，有效樣本4841件，在95%信心水準下，抽樣誤差範圍在正負1.41%。