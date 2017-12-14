法無國界記者主席：「芬蘭化」或許能成為台灣的發展方式

2017-12-14 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）法國總部主席韓石（Pierre Haski），接受龍應台基金會邀請本月10日於台北沙龍演講，以「非自由民主的時代到了嗎？」為題發表演說。根據《上報》專題報導指出，韓石表示兩岸的關係「非常複雜」，目前經濟議題勝過政治層向，韓石認為除非台灣主動改變現況，中國不會採取武力措施；而依附於強鄰的「芬蘭化」外交政策將有可能是一種方式。

根據《上報》專題報導，韓石於法國《新觀察家》（L'Obs）週刊有撰寫關於國際觀察的專欄，韓石認為台灣與中國的關係相當複雜，與香港情況並不相同。「台灣的民主制度顯然是雙邊體制的一大異處。」，韓石又說「我想台灣應該珍惜並培植自己的民主，因為這絕對有助於兩岸力量的平衡。」

韓石表示，台灣與中國之間將會持續下去目前的局勢，直至找到某種平衡的方法；其中「芬蘭化」（Finlandization）或許可以成為台灣未來的外交政策發展。僅管這個「芬蘭化」曾具貶義，二戰期間鄰近強權蘇聯的芬蘭力抗武力入侵後，為保有國家內部的獨立性、政治體制，同意跟隨蘇聯的外交政策，即為轉成為屬性的地位。韓石強調：「但最後蘇聯解體了，而芬蘭依然存在，並且是一個強國。」