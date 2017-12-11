中官媒嗆武統「非威脅是決心」 網友諷又在發神經

2架美軍F-18戰機在2015年4月降落台南空軍基地。（資料照）

2017-12-11 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人不怕只會出張嘴的流氓！繼日前中國駐美公使李克新嗆聲，「當美國軍艦抵達高雄港之日，就是武力解放台灣之時」後，中國官媒《環球時報》昨天（10日）又囂張的嗆聲，「武統台灣不是威脅，而是整個中華民族的決心和意志」。台灣網友對此則嘲諷，「又在發神經」、「中國跟北韓一樣，剩下一張嘴了」。

《環球時報》昨天在社論中表示，中國從沒有承諾放棄武統台灣，而且武統的可能性是存在的，這一點不僅中國人清楚，台灣人也很清楚。社論還宣稱，除了「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」是越過中國的紅線外，如果台灣舉辦「統獨公投」或「更改國號」等獨立行動，中共解放軍都會依照《反分裂國家法》跨越台灣海峽登陸台灣並以武力的方式來結束分裂的局面。

《環球時報》表示，這一決心是北京對台政策的基石，雖然沒被掛在嘴邊，但卻不可撼動；「在《反分裂國家法》遭到嚴重挑戰時，解放軍必定會採取行動，這也是整個中華民族的堅定意志」。

《環球時報》這篇社論被轉貼到PTT，台灣網友對此說法深表不以為然，紛紛留言嘲諷「支那人又在發神經」、「徵文比賽喔」、「天氣冷了，貴國先給北京同胞吃飽穿暖吧」、「看來政權已經不穩定到了只能對外放話」、「上次飛機降落台南，怎麼沒有兩顆導彈打過來。已經錯過最佳」、「台灣人看清楚，這就是中國的真面目」。