國1北斗段變換車道擦撞另一車 駕駛昏迷指數僅3仍插管搶救

國道1號彰化北斗路段29日下午發生嚴重車禍，陳姓駕駛的小貨車遭撞翻。（民眾提供）

2025/04/29 15:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道1號彰化北斗路段今（29日）下午發生嚴重車禍，一輛自小貨車在變換車道時不慎擦撞另一輛車輛，導致40歲的陳姓駕駛重傷，送醫前一度無生命跡象，經緊急施以CPR搶救約8分鐘後恢復呼吸心跳，目前昏迷指數僅3，仍插管治療中。

事發於下午1時23分，地點位於國道1號南下219.4公里處。警方初步調查，洪姓男子（25歲）駕駛自小貨車行駛中線車道，疑似變換車道時未注意，擦撞行駛外側車道的陳姓駕駛自小貨車。撞擊造成陳男車輛四腳朝天，車頭幾乎全毀，陳男更一度受困駕駛座，一度OHCA（到院前心肺功能停止），送往衛福部彰化醫院急救。

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彰化醫院指出，陳男到院後呼吸心跳一度停止，經過約8分鐘CPR急救後恢復呼吸心跳，目前檢查發現其頸椎、左側肋骨與肩胛骨骨折，仍須進一步MRI檢查是否傷及神經，病況危急。

警方表示，洪姓駕駛酒測值為零，事故於14時31分排除，詳細肇因仍待釐清。國道警方呼籲，汽車駕駛人高速公路變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，可處3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照，行車務必小心駕駛、確實打方向燈並注意視線死角。

陳姓駕駛車輛被撞翻，身體困在駕駛座，一度無生命跡象。（民眾提供）

肇事小貨車疑似在變換車道時不慎擦撞另一輛車輛（民眾提供）

陳男到院後呼吸心跳一度停止，經過約8分鐘CPR急救後恢復呼吸心跳。（民眾提供）

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