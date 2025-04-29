男子誤觸倒車檔撞倒1台機車傷2人 再往前衝進機車行

基隆市40歲水姓男子先倒車撞及後方1台機車，再往前撞進對向機車行，受困在駕駛座內，消防人員設法將他救出。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/29 15:51

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕基隆市南榮路今（29）天下午發生40歲水姓男子疑似誤觸倒車檔，失控撞及後方1台路過的機車，造成游姓騎士與後載簡姓乘客雙雙摔車受傷；水男肇事後，疑過於緊張，再駕車往前衝進對向南榮路1家機車行，撞壞停在機車行前的3台機車，受困在駕駛座內，經消防員趕抵將他救出，與簡、游共3人送醫。

基隆市警局南榮路派出所今天下午1時49分獲報，南榮路73號發生一起轎車倒車不慎，失控撞及後方1輛機車，撞傷機車騎士與後載乘客，再駕車往前撞進對向機車行，駕駛受困車內。

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警方調查，轎車70歲水姓男駕駛欲下車購物，把車臨停在南榮路73號路旁，水男坐在副駕駛座上的40歲領有身心障礙手冊的兒子，在水男下車後，水男的兒子突然跑到駕駛座上，疑似誤觸倒車檔後，又踩到油門，致整輛車往後撞及路過的1台機車，致機車倒地，78歲游姓騎士與後載50歲簡姓乘客雙雙受傷。

水男肇事後，疑似受到驚嚇，情緒失控，再駕車往前衝進對向光陽機車行，撞壞停在機車店家前的3台機車，受困在車內動彈不得，基隆市消防局獲報將他救出送醫急救後，已無大礙，至於游、簡2人送醫後仍留院觀察中。

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