黃偉哲安南後援會造勢 太太現身力挺

2017-12-10 18:49

〔記者蔡文居／台南報導〕參加民進黨台南市長黨內初選的立委黃偉哲，今天下午與安南區市議員郭清華在安南區海佃路舉辦安南區後援會成立造勢大會，黃偉哲與受邀站台的台語歌友翁立友合唱「堅持」，表明自己從政以來堅持正道、秉持正派的決心。郭清華則大讚他有節儉樸實的美德，是適合的市長人選。

今天的安南區後援會成立造勢大會，現場擠滿支持者。包括市議員邱莉莉、林宜瑾、呂維胤、林志展、谷暮．哈就、陳金鐘、劉正昌、郭秀珠、蔡蘇秋金、王錦德等人，以及黃偉哲太太劉育菁、擔任黃偉哲競選幹部的前內政部次長郭國文與多名市議員參選人也出席。

黃偉哲表示，安南區人口已約20萬，然而由於地區寬廣，呈現城鄉並存的風貌，形成住商繁榮與農漁生態各擁東西的現狀。未來施政將以「好生態、好生活、好生產」三生一體為共存共榮的目標，首先根據現有的水文條件，建構、強化滯洪及疏洪道等排水防洪設施，免除鄉親淹水之患。更要在台61線跨曾文溪景觀大橋竣工通車後，藉台江大道、國道8及鹽水溪北岸環快道路形成的交通網絡來促進各項資源的投資進駐，帶動整體產業的發展，以增進鄉親就業機會及實質收入。

黃偉哲表示，舊時先民胼手胝足依海維生，在在體現台南人刻勤刻苦不畏艱難的特質，為的是能有個安身立命的居處，未來他不僅要執守堅持的信念，更要戮力開拓美好的將來，不辜負台南鄉親對自己的期待，與大家攜手共建安居樂業的幸福城市。