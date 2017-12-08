盼降公投法連署門檻 團體在總統府前「靜站」

行踏民眾走到總統府前「靜站」。（記者蘇芳禾攝）

2017-12-08 15:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院今天協商公投法，前民進黨主席林義雄推動成立的人民作主教育基金會今天也同步繞行總統府「表達意見」，基金會執行長劉明新受訪表示，希望立法院最後三讀版本能夠通過初審版本，勿提高連署門檻。

今天出席的基金會成員來自全台各地，從基隆到恆春，來自恆春的退休黃老師說，他今天凌晨4點多就出門來台北，希望公投法三讀通過後，台灣可以正名制憲，讓直接民意成為小英總統的後盾。

劉明新說，我們之前在民進黨部前接力禁食，提醒執政黨要通過公投法修法，讓鳥籠公投法稱為真正可以執行的公投法，確立民主制度、深化台灣民主，落實直接民權。

劉明新說，今天會花2.5小時繞總統府2圈，提醒執政者人民的意志。如果今天公投法三讀，基金會在凱達格蘭大道的行動就會取消，林義雄前主席會用他自己的方式關心這件事情，他有自己安排，如果沒三讀，那麼月底無限期禁食正在規劃當中。

至於這次公投法通過版本，其中一個朝野爭執的點在於是否可以涉及憲法規範的議題，如主權、領土等等。劉明新說，希望所有議題都不設限，但是就階段性來說，現在勉強可以接受憲法層次的議題交給憲改處理。

行踏隊伍約數十人，從總統府前的二二八紀念公園出發，走向總統府，在府前「靜站」片刻，繞行總統府一圈，再走到府前白色恐怖紀念碑前靜坐。

人民作主聲明全文：

讓我們一起實現「人民作主」的百年願望！

「民主」，既是普世價值，也是台灣人百年來奮戰不懈、努力追求的願景。遺憾的是，1987年解除戒嚴，至今已滿30年；1996年總統直選，至今也超過20年；2000年以來，政黨已經三次輪替，但「直接民權」至今卻仍未落實。

2003年，在國、親主導之下，通過了高門檻的「鳥籠公投法」，完全限制人民公投的權利，以致十四年來，六次全國性公投，皆遭封殺。而早在去年12月15日已經通過一讀的《公民投票法修正案》，也一再被推拖和延遲，至今尚未完成二、三讀。

歷史經驗告訴我們，改革與進步，皆非掌權者的恩賜，而是人民鍥而不捨的努力才獲致的成果。所以，今年以來，人民作主教育基金會已分別在四月和十一月，發起兩次「24小時接力禁食行動」，用我們的意志和堅持提醒執政黨：儘速補正《公民投票法》，落實直接民權。

今天，我們以嚴肅的心情進坐凱達格蘭大道，籲請蔡總統運用其政治影響力，促請立法院儘速通過《公投法修正案》，落實直接民權，完成台灣人民的百年願望。

人民作主教育基金會全體志工 2017年12月8日