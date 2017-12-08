北市府未妥善保護公務員個資 被監察院糾正

2017-12-08 11:05

〔記者施曉光／台北報導〕為處理轄下機關、學校、議會人員薪資發放、考績等業務，台北市政府斥資開發設計的「薪資發放管理系統」，由於沒有妥善保護個人資料，導致部分公務員姓名、薪資、考績等資料曝光在網路，以及台北市政府「智慧支付平台 pay.taipei」及「單一陳情系統Hello Taipei Android版APP」有使用者帳號、密碼外洩情形，監察院內政及少數民族委員會昨日為此審查通過監委高鳳仙、江綺雯調查報告，並糾正台北市政府。

高鳳仙、江綺雯指出，台北市政府於100年間，將薪資系統主機由內網移至DMZ（邊界網路）區，卻未完善資安防護配套，106年1月間爆發員工個資外洩事件，使4萬餘名市政府員工陷於個資外洩風險，而且因為190筆薪資報表檔案連結外露，其中18張報表連結疑遭23個外部IP連結或下載，實際受影響員工數達2313人，但直到監察院約詢後，才個別通知疑遭個資外洩員工並採取因應措施，有嚴重疏失。

根據監委調查，台北市政府近3年來，共編列約2億1千餘萬元的資安防護預算，卻發生至少19起資安事件，其中17起有「系統漏洞且有明確事證可證實已發生資料遭洩漏」、「系統或資料遭竄改」或「業務運作遭影響或系統停頓」情事，高達12起肇因於「應用程式漏洞」或「軟硬體漏洞」，2起個資外洩，6起遭外部有心人士實際入侵，違失情節明確。

高鳳仙、江綺雯並表示，「智慧支付平台 pay.taipei」及「單一陳情系統 Hello Taipei」資安事件，係因採用國家發展委員會GCA SSL憑證進行加密，但該憑證當時與Google Play還不相容，台北市政府未能及時督促得標廠商改採其他商業電子憑證，以致短期間連續爆發兩件因未採用Https加密技術，而導致個資外洩爭議，核有疏失。