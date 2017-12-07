台灣新里程碑！賴清德指示儘速籌組促轉會

賴清德表示，促轉會的組成至關重要，攸關轉型正義是否成功，他指示政務委員羅秉成負責督導。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-12-07 11:40

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院在5日三讀通過「促進轉型正義條例」，將由行政院下設「促進轉型正義委員會」推動轉型正義，行政院長賴清德今天上午表示，促轉會的組成至關重要，攸關轉型正義是否成功，他指示政務委員羅秉成負責督導，儘速依通過的法案內容研提促轉會委員名單、組織法規、預算事宜等，進行相關籌備工作，力求在最短的時間內協助委員會到位，以回應國人對落實轉型正義、迎向和解團結的高度期盼。

賴揆指示政務委員羅秉成負責督導

賴揆今天主持行政院院會表示，在朝野立委努力之下，促轉條例已於12月5日三讀通過。促轉條例是台灣邁向民主新頁的里程碑，對深化自由民主的價值，有深刻的意義。不僅是政府對台灣人民的承諾，更是社會所期待的重大改革法案之一。

他說，促轉條例完成立法後，轉型正義的工作將進入另一個新的階段。依促轉條例規定，轉型正義相關規劃、推動事宜，將由行政院設置二級獨立機關─「促進轉型正義委員會」，負責規畫開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不法、還原歷史真相等事項。

賴揆表示，後續請羅秉成政委負責督導，儘速研提促轉會委員名單、組織法規、預算事宜等，進行相關籌備工作。