全台最大不義遺址「仁愛莊」 洪維健要求軍方釋出

2017-12-06 18:31

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院昨天三讀通過「促進轉型正義條例」，白色恐怖政治受難者家屬、紀錄片導演洪維健今天（6日）傍晚指出，促轉條例母法通過後，轉型正義未來有開放政治檔案、識別不義遺址、拆除威權象徵、平反司法冤屈、還原歷史真相等五大工程待推動，其中戒嚴時期全台最大不義遺址，位於新北市土城區的「仁愛教育實驗所」（又稱仁愛莊），目前是軍方用地，應由軍方釋出，以紀念這個不義遺址。

洪維健並主張，白色恐怖歷史真相的調查，應公布元兇蔣介石與蔣經國父子二人，而當年執行白色恐怖抓人與槍決的黨國體制軍警特幫兇，未來也應一併公布，並追究元兇與所有幫兇的責任。

知情人士指出，政府要紀念並保存全台各地不義遺址，但不能迴避這個關鍵問題，即軍方應遷移並釋出曾關過許多白恐受難者及政治犯的仁愛教育實驗所，不過，目前官方規畫的保存不義遺址，並未包括仁愛教育實驗所，主要是軍方對釋出這塊用地持保留態度，但白色恐怖受難者家屬則要求納入。

曾關押呂秀蓮、盧修一

仁愛教育實驗所，又稱仁愛莊、生產教育實驗所，位於新北市土城區，是白色恐怖時期關押政治犯，進行思想教育的地方。仁愛莊曾關押前副總統呂秀蓮、前國代陳婉真、前立委盧修一等多名政治犯及白色恐怖受難者。

洪維健表示，仁愛教育實驗所雖已由軍方改建，與當年的樣貌不同，但應像同樣關過政治犯的綠島人權園區一樣，重建原址紀念。