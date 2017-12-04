立院初審 共諜將納刑法外患罪

2017-12-04 13:20

〔記者曾韋禎／台北報導〕共諜要小心了。立法院司法及法制委員會今審查通過王定宇版「刑法部分條文修正草案」，未來只要完成三讀，共諜均能直接適用外患罪。

由於目前規範共諜行為的法律，包括適用於現役軍人的「陸海空軍刑法」，以及所有人都適用的「國家安全法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」，罪責都不重。以致近年一再修法提高刑責，仍屢見共諜輕判之怪象。

王定宇表示，「陸海空軍刑法」適用的對象是「敵人」而非「敵國」，所以前陸軍司令部通資處長羅賢哲少將為中國從事間諜行為，重判無期徒刑定讞。但幾乎是同樣的行為，號稱是國內史上最大共諜網首腦鎮小江，僅依違反「國家安全法」輕判有期徒刑4年；與其勾結的前馬防部退役少將許乃權更只輕判2年10個月，刑滿後還能續領月退俸。

王定宇因此提案修正「刑法」，將外患罪章中的「外國」擴大為「外國或敵人」，或將「敵國」改為「敵人」；並依「陸海空軍刑法」之定義，明定敵人是「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」。

雖然法務部次長蔡碧仲認為，無論是不利於國家安全或利益之行為，還是洩密行為，均能依「陸海空軍刑法」、「國安法」、「國家機密保護法」、「情工法」論處；並以同一條文內同時出現「敵國」、「敵人」、「該國」等文字，可能會產生矛盾。不建議修法。

但他也坦言，目前的「國安法」刑度太低，未來修法不會這麼輕。

法務部檢察司長林邦樑表示，未來在實務上運用時，可能對於「交戰或武力對峙」會有認定上的調適問題，未來會向國防部請教。

不過在場民進黨立委均主張應該修法。葉宜津表示，就是台灣社會普遍認為「國安法」不夠，才要修「刑法」，這樣修也完全不會變動到「刑法」的內容。王定宇強調，「敵人」定義很明確，過去也有實務上的案例，若文字內容有扞格之處，就一一來調整。

司委會因此一一對仔細比對現行條文，在增列「敵人」後，又不致產生語意上的矛盾，終完成審查。但因修法涉及問題眾多，主席蔡易餘宣示須交付協商。