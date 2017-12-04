北韓情勢緊張 馮世寬：中共才是台灣直接威脅

國防部長馮世寬（左）列席立法院備詢。（記者呂伊萱攝）

2017-12-04 12:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕北韓上週再次試射飛彈，美國與南韓空軍今天啟動大規模聯合演習，白宮國安顧問麥馬斯特（HR McMaster）更坦言，美國與北韓開戰的可能性「與日俱增」。國防部長馮世寬今天在立法院說，對台灣來說北韓不是敵人，「中共才是直接威脅」；萬一北韓爆發戰爭，在人道救援立場，我方很難拒絕緊急狀況。

立法院外交及國防委員會今天審查國防部107年度預算，馮世寬列席備詢。北韓上週再次試射最新型「火星15」洲際彈道飛彈，時隔一週，美韓兩國空軍今起在朝鮮半島上空進行年度聯合空中演習，兩軍出動230多架飛機，規模創歷史新高。

民進黨立委莊瑞雄今天在質詢關切北韓動態。馮世寬答詢時明顯有備而來，馮世寬說，我方有能力偵測北韓飛彈射擊，也有能力研析，了解飛彈落點，全民可以安心。馮世寬說，美國一直說北韓是敵人，但對台灣來說，「北韓不是敵人」，我們與周邊國家也密切，萬一發生戰爭，馮世寬坦言，在人道救援立場，我方很難拒絕處理一些緊急狀況。

馮世寬並強調，對我方來說，一定要做的事是關切中共動態，我方對於中共公開和內陸的兵力調動均有研析，因「這才是最主要、直接的威脅」，不能因此鬆懈。

民進黨立委劉世芳質詢時則關切，夏威夷已經重啟核武攻擊警報演習，如果北韓發射飛彈，我方會否有警報？國防部參謀本部作戰次長姜振中回答說，目前已經設立警報機制，正在實驗軟體系統，未來民眾的手機或電視螢幕也會出現警報。

（更新時間：12:39分）