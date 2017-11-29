市府大刪中火生煤許可總量 綠委：將要求中央縮短改善時程

2017-11-29 14:32

〔記者張菁雅／台中報導〕針對台中市政府環保局嚴審台中火力發電廠9部機組展延許可，並核定一次刪減24％生煤許可使用量。立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、何欣純今日聯合發布新聞稿，肯定台中市長林佳龍與市府團隊，針對操作許可證行使裁量權，創下中火建廠以來首次核減生煤的紀錄，展現務實面對空汙的決心，他們也將與中市府聯手，力促台電兌現承諾。

在知市府將中火全廠10部機組生煤許可總量一次刪減500萬公噸，剩1600公噸，減幅達24％。選區位於台中火力發電廠範圍內的蔡其昌給予肯定，並指出，面對中火這個巨大的空汙來源，他十多年來不斷地陪著地方鄉親長期抗爭，更要求政府相關單位必須具體提出改善措施；對於市府大幅減少生煤許可總量，這是多年抗爭以來最大幅度的具體政策，也是市民共同關心的成果，但對於空汙改善的要求不會因此減緩腳步，將在中央和市府持續共同爭取預算來改善空汙問題。

蔡其昌強調，林市長已經開了中火第一槍，他近期也將與市籍立委們拜訪行政院長賴清德，全力爭取台中火力發電廠由燃煤改成燃氣，相信可以一定程度解決中火造成中部地區空汙的影響。而有關建置封閉式儲煤倉，減少逸散污染、機組設備更新等改善，也將要求中央加速預算編列來縮短改善的時程，「不見空汙改善，絕不罷休」。

黃國書指出，中火過去長期使用生煤發電，產生空氣汙染，已成為中部地區最大空汙來源，為改善現況，林市長上任後，除訂定生煤管制自治條例，並藉由審查中火10座燃煤機組操作許可證展延申請時，要求中火明確承諾減煤、減排與相關期程；這是中火建廠30年來，第一次由地方政府針對操作許可證行使裁量權，展現面對空汙的決心。

何欣純說，台中幾位立委長期以來都相當關心空汙問題，也與中市府聯手努力，未來會持續監督，力促中火達成中市府對減媒的要求，並兌現先前承諾投入1500億元，將燃煤機組改為燃氣機組、提升生煤品質、生煤戶外儲存改為室內煤倉、設備更新及排放標準加嚴，並於紫爆時配合降載。

張廖萬堅指出，空汙是所有台中人必須共同面對的問題，身為台中民代，希望大家共同協力來改善空汙，與其請大家來台中戴口罩，不如提出實際作為，未來立委們也會與台中市政府一起努力督促台電，改善空氣品質。