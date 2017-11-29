美台商會長韓儒伯：台美合作潛艦計劃卡住了

已獲川普政府提名出任國防部亞太助卿的薛瑞福今天親自主持「2049計劃室」的美台安全研討會。（記者曹郁芬攝）

2017-11-29 10:40

〔駐美特派員曹郁芬／華府28日報導〕美台商會會長韓儒伯今天表示，台灣的柴油潛艦自製計劃，因為系統整合的高度複雜性，台灣仍對美國的參與有高度興趣，但是「坦白說，我們目前在這個項目上是卡住了」。

韓儒伯表示，美國政府不願意給予美國國防業者出口執照以參與台灣潛艦的初期設計工作，除非美國廠商能被選為主要的系統整合者，台灣的潛艦自製計劃不會有進展。

美國智庫「2049計劃室」今天就美台安全關係舉辦研討會，「2049計劃室」執行長、已獲川普政府提名擔任國防部亞太助卿的薛瑞福親自出席主持。台北駐美代表處也派出副代表李光章致辭。

「2049計劃室」執行主任石明凱則批評，有人認為協助台灣取得柴油潛艦只有「象徵性」的意義，這其實是代表不願意承諾台灣的「正當性」，美國從未有人主張，讓日韓取得潛艦是「象徵性」的。美國協助台灣自製潛艦的案子在國務院躭延太久。

石明凱說，事實上，從台灣的國防預算看來，台灣潛艦的進展比外界了解得更快，歐洲公司已經參與其中，美國原地徘徊，正流失商機。

韓儒伯指出，台灣過去的經國號戰機研發就是一個美台合作的成功例子，他上週訪問台灣時去了清泉岡基地，漢翔公司的經國號戰機升級計劃進行得很成功，展示了台灣有整合複雜計劃的能力。

此外，空軍的高教機由中山科學研究院負責研發，系統部分的合約商是漢翔公司，預計2020年漢翔公司能生產第一架試飛的教練機，台灣政府簽下了66架的採購合約。但在中國壓力下，台灣若企圖外銷會有很大障礙。

韓儒伯說，台灣發展自身的國防產業要面臨的一大挑戰是市場太小，對外銷售阻力很大，應考慮將台灣中小企業整合到美國國防工業的供應鏈中，就像蘋果手機是一個系統整合，台灣業者在供應鏈中扮演重要角色。洛克希德馬丁公司也是一個系統整合，把在全球生產的零組件在美國德州整合。

石明凱指出，台灣在國防產業供應鏈中扮演的角色，美國應嚴肅看待，以目前蘋果手機為例，有些零件標示著中國製造，其實是在中國的台商製造的，北京未來會採取什麼樣的手段來干擾這個供應鏈值得關注。