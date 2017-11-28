抗議勞基法修法 空服員上街頭聲援絕食工會幹部

「航空業勞工團結晚會」集結數百名空服員抗議勞基法修法。（記者李雅雯攝）

2017-11-28 19:18

〔記者李雅雯／台北報導〕桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋絕食已逾200個小時，相當於8天多未進食、僅喝水，用身體抗議勞基法修法、裁決會不公。數百名空服員今晚6點開始在勞動部前集結，聲援抗議行動，提出三大訴求「拒絕勞基法修惡」、「聲援工會幹部」、「勞動部長林美珠下台」。

數百名空服員以「航空業勞工團結晚會」為名，在勞動部前集結，使用小小的人行道和馬路側邊，搭起螢幕，傳達對於行政院主導勞基法修法強烈不滿，全場高喊「團結」、「戰鬥」、「爭取休息時間，確保飛航安全」。

桃園市空服員職業工會副秘書長鄭雅菱在會場上表示，過勞班表將嚴重影響飛安，對於勞基法修法抗議，因為過勞而抗爭，當暴政是事實，反抗就是義務，接著帶著全場喊「支持工會幹部，拒絕過勞班表」。

桃園市空服員職業工會理事長趙剛在台上談話時略顯激動，幾度哽咽。他說，行政院一意孤行勞基法修法推動，勞動部長林美珠完全喪失應有的立場，林美珠曾說「企業會自律」，只想反問林美珠「如果企業不自律，怎麼辦」，勞基法只是最低標準安全網，民進黨居然因為一些老闆叫囂就要撤銷這張網，「我們幾乎沒有活路，這個政府還有在關心勞工死活嗎」。

現場參與、不願透露名字空服員指出，勞基法修法版本讓很多人都相當緊張，尤其在可以連續上班12天和縮短休息時間到8小時這兩項，將最有可能衝擊空服員，完全沒有顧慮到空服員應有的休息時間和飛航安全。

桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋從11月20日開始在勞動部前搭棚絕食，已逾200個小時，過程中僅喝水和鹽巴，勞動部各單位、各官員截至目前為止，未有任何公開回應或是探視。