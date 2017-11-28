賴院長受訪 暢談基層民意與一例一休修法初衷

2017-11-28 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德接受媒體專訪，談到一例一休修法議題，他表示接獲不少基層民意，反映一例一休造成的問題，行政院長不能視而不見。他強調，這次修法是給予資方、也給勞方彈性，保障勞工權益的初衷不變。

《中央社》報導，賴清德提到，今年9月即將北上組閣前，在廟會、紅白帖場，甚至往來台北台南的高鐵上，都有不少民眾向他反映，一例一休讓收入減少，民調也顯示有66%民眾認為一例一休有問題，「行政院長怎麼能視而不見？」

賴清德表示，一例一休通過後，資方以臨時工、派遣工甚至縮減營業規模來因應，據勞動步調查指出，有19%勞工因為正常工時或加班工時減少收入受影響。他引述研究理論指出，在達到一個薪資臨界點前，勞工願意多加班來增加收入，以台灣現在的環境，還未達到臨界點，勞工卻因為一例一休收入受影響，因此他希望增加彈性，不只是給資方，也是在幫助勞工。

對於勞團，賴清德形容「他們都是談論理想的團隊，不是用交情化解問題。賴清德提到，上次修法將兩週工時84小時降低到一週40小時，這次修法每天工時8小時、每週40小時、加班費計算費率和週休二日這些原則都沒變，只是給資方及勞方在排班、加班、輪班間隔與特休休假增加彈性，勞工權益保障不變。

勞團批評「勞工想要的是加薪，而不是加班」，對此賴清德回應，這要回歸市場機制，若政府帶動投資，讓勞動力需求大於供給，薪資自然可以提高，最近國內起薪已經從22K提高到28K，就是最好的例證，而個別勞工所做工作不同，給薪自然不一樣，他日前也呼籲上市櫃國際級公司，有能力應該要起薪高一點。

自從上任以來，賴清德馬不停蹄地開會、下鄉，至今未曾休假。雖然23日勞基法修正案未出委員會，賴清德仍表示尊重立法院程序，沒有時間表，他認為持續溝通，就有機會讓這個法修法完成。