立院廢止蒙藏委員會組織法 林昶佐：邁向國家正常化

2017-11-28 12:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蒙藏會已於9月15日正式裁撤，相關業務移撥至文化部與陸委會。立法院院會今天也通過相關法源，廢止蒙藏委員會組織法，民國17年設立的蒙藏會相關功能分別移入文化部、行政院大陸委員會與外交部，並在文化部增設派出單位「蒙藏文化中心」。時代力量立委林昶佐發言表示，這是要為國家正常化邁進，也應該要廢除一國兩區、福建省等機制，也希望分到文化部和陸委會的業務，沒意義的就不要繼續進行。

蒙藏委員會常常被詬病功能不彰，民進黨立委蔡易餘等人也曾在質詢時表示，相關施政計畫也未見成效，造成政府負擔、浪費人民的納稅錢，林昶佐也曾在臉書上轟「浪費公帑養肥貓的無用組織」。

蔡易餘在提案中指出，蒙藏會功能不清，施政計畫效果不彰，徒生政府組織臃腫，徒增人事公帑耗費，提請廢止組織法。

行政院人事行政總處人事長施能傑初審時表示，新的行政院組織架構自民國101年1月1日起，配合立法院立法進程及籌備情形陸續施行，部會數目由37個逐步精簡成29個，其中已無規畫設置蒙藏會。

他說，蒙藏會裁撤後各項業務依性質，蒙藏文化保存傳揚、藏傳文化移入文化部；蒙藏訊息蒐整、情勢研析移入陸委會；人才培育、人道援助蒙古國、俄羅斯3個蒙古裔共和國部分移入外交部，員額依業務移撥比例及現職人員意願調查，將預算員額分別移撥陸委會及文化部，並在文化部增設派出單位「蒙藏文化中心」。

國民黨立委吳志揚表示，立法院審查前，就透過行政院一紙命令裁撤、移撥人員，相當不尊重立法院審查。國民黨團對內容沒意見，但不滿強渡關山。

民進黨立委李俊俋說，蒙藏會因台灣對蒙藏關係隨時空環境改變，應廢除。國民黨執政時，蒙藏會就從行政院組織法被拿掉，沒修法不正義問題。

時代力量立委林昶佐說，蒙藏委員會是威權時代留下來的組織，裁撤之後，很多業務跑到文化部和陸委會，他希望無意義的業務就不要繼續。裁撤後除了省錢之外，也是繼續往國家正常化邁進。

國民黨團反對廢止案，立法院院會經表決，仍舊維持廢止決議。