陪李凈瑜赴中聽審 王麗萍入境受阻遭遣送香港

2017-11-27 22:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國指控「顛覆國家政權罪」，明天上午在岳陽中級人民法院宣判，李明哲的妻子李凈瑜今晚抵達岳陽，明天將到場聆聽判決。雖然李凈瑜按照規劃抵達岳陽，不過，她的同行友人、前立委王麗萍卻無法入境，遭強制遣送至香港，陸委會對此表達不滿與遺憾。

除王麗萍外，李凈瑜一行人已於今晚先抵達湖南長沙，在機場辦理落地簽，由公務通道通關，隨後轉往岳陽。而岳陽中級人民法院白天不時有車輛人員進出，但法院人員十分戒備，並嚴禁媒體拍照。據指出，明天的宣判將比照9月開庭審理時的全程直播，我國安團隊也將全程緊盯。

對於李凈瑜等人赴中聽審，陸委會表示，政府已事先透過兩岸既有聯繫管道，把李凈瑜、同行友人王麗萍與施笳，及海基會2位同仁等赴陸人員名單通告陸方，也要求陸方提供相關人員便利與協助。

陸委會指出，陸方未在登機前告知王麗萍無法入境訊息，卻以王麗萍所持證件已遭註銷為由，攔阻其入境，並逕將王麗萍強制遣送至香港，對此，陸委會表達不滿與遺憾。陸委會已協調香港事務局，於王麗萍抵達香港機場時，給予必要協助，同時政府將盡一切力量協助李明哲家屬，努力讓李明哲早日平安返台。

對於明天的判決，台灣智庫諮詢委員董立文認為，中國的法律彈性太大，從判刑到執行都會是一種操作，而李明哲案又是政治事件，對岸一定用政治手法來操作。如果李明哲遭重判，可以解讀成兩岸關係趨於緊張，中國藉此告訴台灣人民不要介入他們的內政，輕判也有一番解釋，因此無論是判刑輕重或後續執行方式，都是兩岸關係的晴雨表。

董立文表示，即使是重判，後續執行仍可用緩刑、保外就醫等方式從輕處理，若輕判也可能「從頭關到尾」，採取較重的執行方式。不過，他研判，中國應不會重判、也不會輕判，可能取其中間的刑度，因此還要觀察中國後續如何執行；至於李明哲何時會被釋放回台，目前仍難觀察。

他認為，中共總書記習近平在19的政治報告中，提到「尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式」，而李明哲遭控的罪名，在台灣根本不會成立，這正顯示兩岸有不同的社會制度與生活方式，就看中國是否尊重與理解。