罷昌控洗地宣傳被警關切 四叉貓：去年我洗地也被關切

時代力量立委黃國昌罷免案將於12月16日進行投票，有罷昌志工使用洗地的方式來宣傳「罷免黃國昌」。（記者俞肇福翻攝）

2017-11-27 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌罷免案將於12月16日進行投票，「罷昌」大將、國民黨文傳會前副主委毛嘉慶在臉書指控，有罷昌志工洗地宣傳「罷免黃國昌」，卻被警方「查水錶」，志工的老母親還被嚇到失眠。對此，網紅「四叉貓」劉宇表示，去年他們一行人洗地支持婚姻平權時，也常遭警方關切，反酸罷昌「說的好像只有你們會被關切一樣」。

毛嘉慶在臉書指控罷昌志工遭警方關切一事，更批「 這代表，只要你惹到黃國昌，那怕沒有違法違規，警察都可以去你家查水錶、查戶口！」

對此，「四叉貓」劉宇也在臉書發文，表示他去年12月9日號召網紅群，到228公園一起洗地板，支持婚姻平權，就來了一群警察關切，反酸罷昌志工「說的好像只有你們被關切一樣」。

金山警分局表示，同仁在11月14日凌晨4時38分接獲民眾報案，表示有人在馬路噴漆、影響睡眠，同仁到場後發現是有人利用高壓水柱朝地面噴射，洗出「罷免黃國昌」的字，但由於空壓機發出的噪音，吵到報案民眾，此舉已觸犯社會秩序維護法第72條，才會展開追查，強調警方一定行政中立，只是為了追查發出噪音的民眾，而非網友說的「查水錶」。